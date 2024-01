Il Napoli stringe per Dragusin e Samardzic, Hijsen a Roma

L’Inter ha ufficializzato BUCHANAN dal Bruges, la Roma ha preso HIJSEN dalla Juventus e ha mandato in bianconero CHERUBINI, finora capitano della Primavera giallorossa, il Napoli non si ferma a MAZZOCCHI e sta stringendo i tempi per SAMARDZIC dall’Udinese e DRAGUSIN dal Genoa. Anche perché, in quest’ultimo caso, il giocatore si sarebbe convinto che questa soluzione per lui è preferibile rispetto a quella londinese costituita dal Tottenham.

Nel caso del talentuoso serbo dell’Udinese, le parti hanno trovato un accordo sull’ingaggio e sui diritti di immagine, e ora c’è solo da limare l’intesa economica fra i due club, perché quello friulano chiede 27 milioni e quello campione d’Italia è fermo a quota 25, tra parte fissa e bonus. Ma a breve si dovrebbe concludere. Intanto, da Siviglia (dove è in arrivo AGOUMÉ dall’Inter) la società andalusa fa sapere che non intende cedere SOUMARÉ, altro obiettivo del presidente De Laurentiis, che sta pensando anche di prendere un nuovo ds: il nome caldo è quello di PETRACHI. Per POLITANO è sempre valida la proposta dell’Al Shabab, che al giocatore ha offerto un triennale da 7 milioni netti all’anno.

Si è mosso anche il Milan, che dopo aver trovato l’intesa con l’entourage di TERRACCIANO del Verona, ha raggiunto un accordo con il club scaligero per 4,5 milioni di euro euro più uno di bonus. La trattativa è ormai in chiusura. I rossoneri hanno fatto anche un tentativo per MATIC, ma sembra che ora l’ex centrocampista della Roma abbia deciso di non muoversi dal Rennes. In Francia c’è un altro elemento che piace molto alla dirigenza milanista, il difensore del Brest BRASSIER: il discorso è ancora in piedi, ma in corsa c’è anche il Porto. Intanto sono stati definiti con il Real Madrid i dettagli relativi a JIMENEZ, giovane terzino della cantera merengue che ora è a Milanello in prestito con diritto di riscatto in favore dei rossoneri fissato a 5 milioni di euro e contro-riscatto a favore del Real Madrid, da esercitare soltanto nell’estate 2025 o 2026 a 10 milioni di euro.

La Fiorentina sta cercando di prendere il veronese NGONGE, ma deve prima concretizzarsi il passaggio di BREKALO alla Dinamo Zagabria. È stato fatto anche un sondaggio con la Lazio per ZACCAGNI, ma da parte biancoceleste c’è stata chiusura totale. E a proposito della società del presidente Lotito: dall’Inghilterra rimbalza la voce che il West Ham vorrebbe riprendersi (a parametro zero in estate) FELIPE ANDERSON, che ha già vestito la maglia degli Hammers.

A Udine è arrivato l’argentino GIANNETTI, difensore che si è appena svincolato dal Velez Sarsfield. Gli argentini hanno anche ceduto al Benfica, per 9 milioni di euro, il promettentissimo 17enne PRESTIANNI, che la Figc ha più volte tentato di convincere a vestire la maglia dell’Italia. Il ragazzo arriverà a Lisbona tra un mese, quando sarà diventato maggiorenne. È il secondo giovane talento sudamericano preso negli ultimi giorni dagli «encarnados» dopo MARCOS LEONARDO e, come il brasiliano, ha firmato fino a giugno del 2029. Infine, il Frosinone che, perso HUIJSEN, sta stringendo i tempi per BONIFAZI, che è in uscita dal Bologna.