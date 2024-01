Hien all'Atalanta è il primo affare del 2024, duello Juve-Napoli per Hojbjerg

Isak Malcolm Kwaku Hien è un giocatore dell’Atalanta. È il primo affare dell'anno che ha aperto la sessione invernale del calciomercato. Il difensore, in arrivo dall’Hellas Verona per 9 milioni più 1 di bonus, ha firmato fino al 30 giugno 2028 e ha scelto la maglia numero 4.

La finestra invernale 2024 di mercato si apre senza i vantaggi del decreto crescita e con i soliti tentativi di aggiustamenti in corsa. Praticamente fatta per il canadese Buchanan che passerà dal Bruges all’Inter, anche se la società belga ancora non conferma. L’Hellas Verona valuta anche le proposte per Ngonge, ma le novità per la squadra scaligera potrebbero riguardare a breve anche la panchina. Infatti Marco Baroni è a rischio, e si sono infittite le voci sul possibile arrivo di De Rossi alla guida dei gialloblù. Tudor sarebbe invece il nome già bloccato dal Torino per la prossima stagione in caso di addio a Juric.

La Juventus sta cercando di capire se può arrivare a un centrocampista, e il nome che si fa è quello di Hojbjerg del Tottenham, 28 anni danese che piace anche al Napoli. Ma per prendere questo giocatore ci sono dei problemi non facili da risolvere: gli Spurs non lo danno in prestito e chiedono invece 25 milioni, e poi l’ingaggio consistente che non può più beneficiare dello sconto fiscale del Decreto Crescita. Intanto De Laurentiis cerca di stringere per Samardzic dell’Udinese, per avere il quale intende girare ai friulani i 25 milioni di euro avuti dal Lipsia per Elmas. In difesa, sfumato Dragusin per il quale il Tottenham avrebbe offerto al Genoa 30 milioni, la dirigenza partenopea punta sull’Arsenal con l’obiettivo di prendere uno fra Kiwior e Tomiyasu. Ma quest’ultimo è stato appena convocato dal Giappone per la Coppa d’Asia e quindi sarà disponibile soltanto da febbraio. Per l’esterno destro è in arrivo uno tra MazzocchI (offerti 2,5 milioni alla Salernitana) e Faraoni, che il Verona è disposto a cedere anche in prestito. Andrà via Zanoli, destinato al Genoa, mentre per Zerbin (che piace a Mazzarri) è in atto una riflessione; intanto il Frosinone (dove il ragazzo è già stato in passato) insiste per averlo. I ciociari stanno anche tentando di capire se possono avere Pellegri in prestito dal Torino. A proposito di attaccanti, il Genoa si è mosso anche per questo settore, e tratta con il Velez Sarsfield per il 23 anno Castro.

Il Milan vorrebbe Guirassy, ma il bomber dello Stoccarda sembra intenzionato a voler rimanere dov’è fino a giugno. I rossoneri hanno bloccato Miranda, terzino sinistro in scadenza di contratto con il Betis, ma adesso proveranno ad anticipare a gennaio il suo arrivo.

In casa Lazio Kamada, che ha il contratto fino a giugno, potrebbe già andarsene se troverà estimatori. Dal Brasile arrivano voci di un forte interessamento del club biancoceleste per il Pepè, 26 anni esterno sinistro d’attacco del Gremio: il suo arrivo potrebbe precludere a una possibile addio, a giugno, di Felipe Anderson, che è in scadenza a giugno ed è stato contattato da emissari della Juventus.

La Roma ha invece bisogno di un difensore e, sfumato Bonucci, ha individuato in Kehrer del West Ham e Chalobah del Chelsea due possibili obiettivi da prendere in prestito. Ma esistono perplessità di tipo sanitario sul giocatore dei Blues. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

Nella foto Mazzocchi e Hien