Il mercato in Serie B, per la Sampdoria l'ingaggio di Esposito è al rush finale

Continua a dividersi tra campo e mercato il Bari, in cerca di innesti per rinforzare la rosa dopo i tanti addii eccellenti: il casting per la fascia sinistra è ancora aperto e vede candidati Koutsoupias del Benevento e Pajac del Genoa. Le trattative sono in stato avanzato per entrambi e in caso di doppio arrivo potrebbe partire Ricci; in uscita anche Scheidler, che ha richieste in Francia e dal Cittadella.

Un altro affare vicino a concretizzarsi è quello tra la Sampdoria e Sebastiano Esposito: sono stati limati gli ultimi dettagli con l’Inter e il giocatore è pronto a trasferirsi in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione; in stand-by Pereyra, che ha chiesto qualche giorno di tempo per riflettere sull’offerta dei blucerchiati.

L’ex rosa Fiordilino può lasciare il Venezia: su di lui Lecco e Feralpisalò. A Cremona scoppia un altro caso dopo quello di Valeri: Okereke, sul mercato ma ancora senza acquirenti, è finito fuori rosa dopo essersi rifiutato di scendere in campo contro il Crotone. Il Pisa, che nel weekend non scenderà in campo per l’iscrizione ancora sub iudice del Lecco, si avvicina a Solbakken del Viking, ma potrebbe comunque lasciarlo in prestito fino a gennaio così da aspettare la fine del campionato norvegese. L’altra squadra che riposerà nella prima giornata, il Modena (avrebbe giocato contro «X»), potrebbe salutare Armellino, per il quale va avanti il dialogo con la Triestina dell’ex tecnico Tesser. Pressing della Ternana per Bayeye (Torino), mentre il Brescia sogna il ritorno di Jagiello e il Vicenza quello di Aramu: entrambi sono in uscita dal Genoa.

Nella foto Sebastiano Esposito