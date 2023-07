Mbappé è sul mercato con vista Real, non va in Giappone col Psg

Mbappé è sul mercato con vista Real Madrid. L’asso della Nazionale francese non è nella lista dei convocati del Paris Saint Germain per la tournée precampionato in Giappone. L’attaccante francese, dunque, non sarà a disposizione di Luis Enrique per le amichevoli che i parigini disputeranno nei prossimi giorni (in programma anche un match contro l’Inter il 1 agosto).

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Psg avrebbe preso questa decisione in quanto ritiene che Mbappé abbia già un accordo con il Real Madrid per la prossima stagione. L’attaccante è dunque ufficialmente sul mercato: la società vuole venderlo in questa sessione di mercato per evitare di perderlo a parametro zero: il contratto del classe ‘98, infatti, scadrà il 30 giugno 2024. Tra i 29 convocati di Luis Enrique per la tournée in Giappone c’è comunque uno Mbappé: si tratta di Ethan, fratello minore dell’attaccante. Centrocampista classe 2006, Ethan Mbappé è un centrocampista che gioca nelle giovanili del club parigino. Presente Renato Sanches (nel mirino della Roma), assente invece Paredes che piace alla Lazio. In attesa di conferme, c’è la presa di posizione netta del club, a 10 giorni dalla scadenza fissata dal patron Al Khelaifi per il 31 luglio, il D-day, quello del dentro o fuori. Il Psg è convinto che il calciatore si sia già promesso al Real Madrid che resta alla finestra, pronto a prendere il fuoriclasse francese a parametro zero la prossima estate. Non va però escluso che entri in scena prima. Per metterlo a disposizione di Ancelotti per il 2023-24.