Pigliacelli arriva a Palermo, domani visite mediche e firma del triennale

Pigliacelli domani sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. Il portiere ex Craiova arriverà direttamente in auto intorno alle 8 del mattino direttamente all'hotel Casena dei Colli, quartier generale del ritiro dei rosanero.

L'estremo difensore farà poi tutto in mattinata: si recherà allo stadio Renzo Barbera per visite mediche e firma sul contratto. Si tratta di un'operazione a titolo definitivo. Il 29enne nato a Roma firmerà un triennale che lo legherà al Palermo fino al 2025. Il portiere è già in viaggio, come testimoniato da lui stesso tramite una storia pubblicata sul suo profilo instagram.

Tanta voglia di cominciare questa nuova avventura, sulle note di "Freed from Desire", la colonna sonora che ha accompagnato la scalata trionfale dei rosanero ai playoff. 166 partite, 68 clean sheet in 4 anni.

Mirko Pigliacelli è una garanzia per la porta. Cresciuto nella Primavera della Roma, è stato poi tesserato dal Sassuolo nella stagione 2012-2013, in Serie B. Poi le esperienze, sempre in serie cadetta, con le maglie di Pescara, Reggina, Frosinone, Trapani e Pro Vercelli. In totale sono 130 i gettoni in cadetteria. Numeri importanti, per un portiere che di sicuro porterà esperienza tra i pali rosanero.

Sulla carta, sarà il primo portiere davanti a Massolo ma con Baldini mai niente è scontato. Sarà il primo vero volto nuovo del corso targato City Group, che ha già riportato in rosanero Matteo Brunori (acquisto a titolo definitivo dalla Juventus).

In entrata, si continua a lavorare anche per Salvatore Elia. Accordo totale con il club nerazzurro, ma manca ancora qualcosa da limare con il giocatore. L'intesa, comunque, potrebbe trovarsi a giorni tra le parti. Il fine settimana potrebbe essere decisivo per la fumata bianca. In uscita, è sempre più lontano Michele Somma, ormai promesso sposo del Foggia di Roberto Boscaglia (ex allenatore del Palermo). Broh invece potrebbe rimanere, come anticipato settimane fa.

