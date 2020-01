Ibrahimovic al Milan, lo accolgono i tifosi in delirio: "Sono molto felice"

"Sono felice? Molto". È la stringata risposta di Zlatan Ibrahimovic scendendo dalla macchina che lo ha portato alla Clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche. L'auto, presa d'assalto dai tifosi, ha fatto una manovra per evitare la folla e Ibrahimovic è entrato da un ingresso secondario.

Sin dalle prime ore della mattina i fan hanno atteso il campione svedese per partecipare a un momento storico per il Milan, il ritorno in maglia rossonera di Ibrahimovic.

Grande entusiasmo anche a Linate, dove circa un centinaio di tifosi lo hanno atteso per rubare il primo scatto. Al passaggio della macchina con Ibrahimovic a bordo cori e applausi dedicati all'attaccante che ha promesso un cambio di passo nella stagione del Milan. Lo attende un contratto di sei mesi con i rossoneri.

