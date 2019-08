Raggiunto l'accordo con Santana: l'argentino torna a Palermo

Il Palermo inizia a muoversi sul mercato e lo fa concretamente. Per Giovanni Ricciardo manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi, ma Sagramola e Castagnini hanno chiuso anche per l’esterno Mario Alberto Santana, ex rosanero e svincolatosi dalla Pro Patria per tornare proprio a vestire la casacca che lo ha lanciato nel grande calcio.

Santana ha casa a Palermo avendo avuto una relazione con una donna palermitana e ha quindi messo radici in città. Oggi svolgerà le visite mediche e poi firmerà in sede alla Damir.

Trentotto anni il prossimo 23 dicembre, Santana ha dimostrato di essere ancora in ottime condizioni, con 31 presenze e 3 reti nello scorso campionato di Serie C con la Pro Patria. Un Palermo già di qualità ed esperienza, Pergolizzi sorride, la squadra inizia a formarsi e sicuramente ha già il piglio della possibile corazzata.

