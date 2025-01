La Roma piega l'Eintracht e centra i play-off di Europa League

Vincere per giocare i playoff e continuare così il cammino in Europa League. La Roma di Claudio Ranieri non fallisce l’obiettivo e nella notte dell’Olimpico supera l’Eintracht Francoforte (che la qualificazione agli ottavi l’aveva già centrata) 2-0 grazie alle reti (una per tempo) di Angelino e del neo entrato Shomurodov. Domani conoscerà il nome della sua avversaria negli spareggi e all’orizzonte, in caso di qualificazione agli ottavi, si profila la possibilità di un derby con la Lazio.

Ranieri aveva chiesto pazienza e determinazione e non è stato deluso. I giallorossi hanno a lunghi tratti dominato, e dato segnali positivi mentre l’Eintracht non ha fatto troppa paura. E ora, garantito l’accesso ai playoff, la squadra capitolina può tornare a pensare al campionato: domenica all’Olimpico arriva la capolista Napoli.

Ranieri si affida ai titolarissimi e Pellegrini dal primo minuto con Dybala alle spalle di Dovbyk; una scelta «tecnica e tattica», come ha sottolineato il tecnico giallorosso prima del fischio d’inizio. Si rivedono anche Paredes e Saelemaekers come Hummels che completa la difesa con Mancini e Ndicka. Ceduto Marmoush al Manchester City, Toppmoller si dispone a specchio con Tuta, Koch e l’ex Bologna Theate a difesa della porta di Trapp. In mezzo al campo Skhiri e Larsson, mentre sulle fasce ci sono Kristensen e Knauff. In zona trequarti scelti Bahoya e Chaibi, con Ekitike come unico riferimento offensivo.