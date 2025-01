Tanto cuore ma non basta, Barcellona Atalanta 2-2: Dea ai Play off di Champions

Barcellona-Atalanta 2-2 (0-0)

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Garcia (24' st Cubarsì), Balde; De Jong, Pedri (35' st Casadò); Yamal (51' st Pau Victor), Gavi (24' st Fermìn Lopez), Raphinha; Lewandowski

(24' st Ferran Torres). (13 Iñaki Peña, 31 Kochen, 32 Fort, 35 Martin, 14 Torre, 10 Ansu Fati). All.: Frick.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (10' st Scalvini); Bellanova (32' st Cuadrado), De Roon, Ederson, Zappacosta (32' st Ruggeri); Pasalic; De Ketelaere (42' st Brescianini), Retegui (32' st Zaniolo). (28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 27 Palestra, 24 Samardzic, 25 Cassa, 48 Vlahovic). All.: Gasperini.

Arbitro: Oliver (Inghilterra).

Reti: nel st 2' Yamal, 22' Ederson, 27' Araujo, 34' Pasalic.

Angoli: 7-4 per il Barcellona.

Recupero: 2' e 7'.

Ammoniti: Kolasinac e De Roon per gioco falloso, Ederson e

Pasalic per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 45 mila circa di cui 2.859 atalantini.

Note: Atalanta in 10 dal 45' st per uscita in barella di

Scalvini per sospetta lussazione alla spalla a sostituzioni già

esaurite.