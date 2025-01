Bologna fuori dalla Champions: 1-1 con lo Sporting Lisbona

Sporting Lisbona-Bologna 1-1

Sporting (4-2-3-1): Israel, Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo, Hjulmand, Debast (5' st Simoes), Tricao (42' st Reis), Braganca (18' st Quenda), Catamo, Harder. (3 Juste, 13 Kovacevic, 41 Callai, 47 Esgaio, 50 Brito, 73 Felicissimo, 78 Couto, 86 Nei, 90 Moreira). All.: Borges.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Holm (1' st Lykogiannis), Beukema (1'st Erlic), Casale, Miranda, Ferguson (10' pt Moro), Pobega (30' st Odgaard), Ndoye, Fabbian, Iling-Junior (34' st Dallinga), Castro. (1 Skorupski, 13 Ravaglioli, 23 Bagnolini). All.: Italiano.

Arbitro: Bastien (Francia).

Reti: nel pt 21 Pobega; nel st 32' Harder.

Angoli: 4-5 per il Bologna.

Recupero: 2' e 6'.

Ammoniti: Holm, Beukema, Debast, Iling-Junior, Lykogiannis,

Simoes, Erlic, Quenda per gioco scorretto; Hjulmand per

comportamento non regolamentare.