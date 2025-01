Tensione Milan, lite tra Conceicao e Calabria alla fine della partita. Poi il difensore: «Ci siamo chiariti»

Felicità per la rimonta ma anche nervosismo finale in quel di San Siro, con il Milan che dopo aver battuto il Parma per 3-2 - con due gol siglati nel recupero da Reijnders e Chukwueze - è andato a festeggiare sotto la sua curva ma con animi contrastanti.

Le immagini di fine gara hanno infatti pescato un più che acceso confronto tra Sergio Conceicao, tecnico rossonero, e il capitano e difensore rossonero Davide Calabria, entrambi visibilmente adirati l’un con l’altro. Si è reso necessario l’intervento dei diversi componenti della squadra e dello staff per allontanare i due, cercando di nascondere così l’episodio finale all’ombra dei festeggiamenti.

Negli spogliatoi è poi arrivato il chiarimento: «Era l’adrenalina della partita. C'è stato un malinteso, ci siamo chiariti; non ci eravamo capiti Abbiamo sistemato le cose, non è la prima o l'ultima volta che si vede una cosa del genere. Chiedo anche scusa perché non è una cosa bella», ha detto il difensore del Milan dopo la lite con l'allenatore al termine della partita contro il Parma. «La cosa che conta di più è la squadra e aver ribaltato questa partita ha dato la scossa», ha concluso Calabria.