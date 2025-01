Juve vittoria e quarto posto, battuto il Milan 2-0: festa in casa dopo 70 giorni

La Juventus torna a vincere davanti ai suoi tifosi dopo un’attesa di 70 giorni, il 2-0 contro il Milan vale doppio: la squadra di Thiago Motta batte una diretta rivale per un posto in Champions, vendica la sconfitta in Supercoppa, e torna a rimettere il muso tra le prime quattro, in attesa della Lazio impegnata a Verona. L’uno-due firmato da Mbangula e Weah nella prima parte di ripresa mette al tappeto i rossoneri, che dopo un primo tempo incoraggiante crollano nel secondo.

Thiago Motta ritrova Vlahovic ma solo per la panchina, accoglie Alberto Costa e aspetta ancora Kolo Muani. «Per il francese c’è stato solo un disguido burocratico, ma in settimana verrà risolto: siamo sereni» le rassicurazioni del dt Giuntoli. Come annunciato, Cambiaso parte dall’inizio nonostante le voci di un’offerta monstre da parte del City: «Se dovesse arrivare ci penseremo, ma per il momento non c’è trattativa» precisa l’uomo mercato bianconero. Conceicao è senza il grande ex, Morata, e sceglie Abraham come riferimento avanzato, supportato da Musah, Reijnders e Leao.