È morto Aldo Agroppi, l'ex di Toro e Viola aveva 80 anni

È morto Aldo Agroppi. L'ex centrocampista e allenatore aveva 80 anni. Era malato da tempo, da qualche giorno era ricoverato in ospedale a Piombino per una polmonite bilaterale. Da calciatore gioca con Ternana e Potenza in Serie C prima del ritorno in granata dove diventa una bandiera: otto stagioni, 212 presenze e 15 gol con la doppia ciliegina delle Coppe Italia vinte nel 1967-68 e 1970-71. Prima del ritiro chiude col Perugia, due stagioni in Serie A. Per lui anche cinque presenze con la Nazionale.

Da allenatore inizia col Pescara in Serie B nel 1980-81, la stagione successiva ottiene la promozione in A col Pisa. Una breve parentesi al Padova prima di sfiorare la A col Perugia nel 1984-85 quando perde un solo match in campionato, che ancora oggi è un record per la Serie B.

Poi la chiamata della Fiorentina, sempre in B, che però è segnata da un forte contrasto con gli ultrà viola che gli contestano la gestione della bandiera Antognoni. Squalificato per quattro mesi per omessa denuncia nel caso del Totonero-bis prima di chiudere, senza grosse fortune, sulle panchine di Como, Ascoli e ancora Fiorentina.