Il Milan esonera Fonseca, al suo posto in arrivo Conceicao

Paulo Fonseca non è più l’allenatore del Milan. Fatale il pari per 1-1 con la Roma. A confermarlo è lo stesso tecnico portoghese. «È vero, sono uscito dal Milan. È la vita. La mia coscienza è calma, ho fatto tutto il possibile», ha detto Fonseca, uscendo dallo stadio.

Leggi anche Dybala risponde a Rejinders, tra Milan e Roma un pari che non serve

I dirigenti, l’ad Giorgio Furlani e il senior advisor di Red Bird Zlatan Ibrahimovic, hanno avuto un colloquio con il tecnico a San Siro dopo il pari contro la Roma e comunicato l’esonero. Sono attesi nelleoggi gli annunci ufficiali e quindi anche l’ingaggio di Sergio Conceiçao atteso a Milano per poi partire martedì con la squadra per la Supercoppa in Arabia Saudita (esordio venerdì 3 gennaio contro la Juventus di suo figlio). Al momento il club non conferma le indiscrezioni sulla panchina e nessun dirigente si è esposto.