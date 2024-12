Il Pisa batte la capolista, la partita con il Sassuolo finisce 3-1

Il Pisa travolge per 3-1 il Sassuolo e si porta momentaneamente da solo al secondo posto a -3 dalla capolista di Fabio Grosso. Inzaghi azzecca tutte le mosse e il Pisa vince con pieno merito. Il Sassuolo parte bene ma non è pericoloso dalle parti di Semper, il Pisa colpisce alla prima vera occasione al 24’ con Tramoni che scatta su un bel lancio di Moreo, salta Moldovan e appoggia in rete.

I nerazzurri raddoppiano al 33’ con una bella azione sugli sviluppi di un calcio d’angolo, avviata da Tramoni sulla destra, con Marin che al volo serve Touré che di destro fa esplodere il secondo boato dell’Arena.

Per il tedesco è il secondo gol in campionato. Nella ripresa Lind e Moreo sono determinanti nel tenere alto il Pisa e i nerazzurri vanno ancora in gol con Tramoni, stavolta di testa, su cross di Angori.

Per Tramoni è la settima rete in campionato. Il Sassuolo accorcia con Pierini al 25’ su un lancio lungo dalle retrovie. Il tempo ci sarebbe ma il Pisa controlla bene e l’unica chance capita a Laurientè su un cross del nuovo entrato Pieragnolo. Il Pisa chiude così il girone d’andata con 40 punti, mai succeso nell’era dei tre punti nei campionati a 20 squadre.