Vittoria per Cittadella, Modena e anche Spezia e Sudtirol: il Sassuolo vola in classifica

Una sola rete è sufficiente anche per la Carrarese che allo stadio dei Marmi ha la meglio sul Cosenza, in dieci dal 32' per un doppio giallo a Florenzi, grazie ad un sigillo di Cicconi. Tris del Mantova sul Frosinone. Per i lombardi decisivi Bragantini, Trimboli e Aramu, non basta ai ciociari lo squillo di Begic. Prima vittoria in casa per il Cittadella che cala il tris alla Reggiana: di Pandolfi, Tronchin e Rabbi le realizzazioni. Per gli ospiti unico sussulto con Gondo, ma non basta. Ieri l’anticipo tra Salernitana e Brascia (0-0), domani due posticipi: alle 15 Juve Stabia-Cesena, alle 17.15 Cremonese-Sampdoria.

Il Sassuolo corre, anzi vola, e non ha alcuna intenzione di rallentare la sua marcia, ancor di più che ora i punti di vantaggio sulle inseguitrici, che comunque sono piuttosto agguerrite e hanno un passo importante in termini di risultati e punti raccolti, sono ben sei. I neroverdi guidano la classifica e col successo per 2-1 al Mapei contro il Palermo dell’ex Dionisi hanno consolidato il loro primato. Squadra di Grosso avanti subito con Laurientè, poi il pari dei rosanero con un guizzo del francese Le Douaron. Ma nella ripresa è Pierini a regalare i tre punti ai padroni di casa. Lo Spezia si porta al secondo posto battendo il Catanzaro al Ceravolo con un gol di Francesco Pio Esposito, mentre scivola il Pisa sul campo del Modena, a cui basta Caso. Altro stop per il Bari che incassa la seconda sconfitta di fila, questa volta in casa, perdendo di misura per 1-0 contro il Sudtirol di Castori, che passa con un gol di Rover al 90'.