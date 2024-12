Il Mantova torna alla vittoria e batte il Frosinone 3-1

Il Mantova torna alla vittoria davanti ai propri sostenitori battendo 3-1 il Frosinone. Dopo lo scivolone con il Pisa i ragazzi di mister Possanzini sono tornati ad intascare l’intera posta in palio. Nonostante la sconfitta, la squadra ciociara ha evidenziato una volontà ed una determinazione che lo porteranno a rimediare a questo stop esterno.

Al 23' azione corale e in velocità del Mantova con Bragantini che da centro area beffa Cerofolini. La traversa al 31' impedisce a Bracaglia di riportare in parità il risultato. Il Mantova prende le misure alla reazione degli ospiti e al 38' con Trimboli che devia in rete un tiro di Fiori giunge al raddoppio. I biancorossi ancora una volta con un contropiede preciso al 45' porta a tre le proprie marcature con l’esperto Aramu ottimamente servito da Mensah.

Nella ripresa il Frosinone preme da subito e accorcia le distanze con Begic che al 10' con un preciso tiro a giro mette la palla all’incrocio dei pali. Festa si supera al 39' deviando in angolo una precisa punizione dalla distanza di Ambrosino.