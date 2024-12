Serie A, pioggia di fischi a San Siro: Milan Genoa 0-0

Pioggia di fischi e forte contestazione sulla società: è l’epilogo dopo lo 0-0 di Milan-Genoa a San Siro. I cori che intonano gli ultras sono eloquenti: «Questa società non ci merita», «Noi non siamo

americani» e «Ci avete rotto il ....». Ci si aspettava una reazione dopo il duro sfogo di Fonseca ma la vittoria non è arrivata e la contestazione è aperta.

Tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Jiménez; Fofana, Reijnders; Chukwueze (31' st Okafor), Liberali (17' st Camarda), Leão; Abraham (1' st Morata) (57 Sportiello, 96 Torriani; 33 Bartesaghi, 2 Calabria, 19 Hernández, 31 Pavlovic, 42 Terracciano, 23 Tomori; 55 Vos). All.: Fonseca.

GENOA (4-3-3): Leali; Vogliacco (1' st Sabelli), Bani, Vásquez, Martín; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli (46' st Norton-Cuffy), Pinamonti, Miretti (35' st Vitinha). (95 Gollini, 39 Sommariva; 27 Marcandalli, 33 Matturro, 8 Bohinen, 73 Masini, 72 Melegoni, 11 Pereiro; 55 Accornero, 30 Ankeye,45 Balotelli). All.: Vieira.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata