Serie A, l'Atalanta vola: 1-0 al Cagliari, decide Zaniolo

CAGLIARI (3-5-2): Sherri 6; Zappa 6, Mina 6.5, Luperto 5.5; Zortea 6 (32' st Pavoletti 6), Adopo 6, Deiola 5.5 (26' st Gaetano 6), Makoumbou 6 (32' st Marin 6), Augello 5.5 (26' st Obert 6); Luvumbo 5.5 (8' st Felici 6), Piccoli 5.5. In panchina: Ciocci, Scuffet, Wieteska, Palomino, Prati, Azzi, Jankto, Viola, Mutandwa, Lapadula.

Allenatore: Nicola 6.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Kossounou 6, Hien 5.5 (1' st Djimsiti 6), Kolasinac 6.5; Bellanova 6.5, Pasalic 5.5 (19' st Samardzic 6.5), Ederson 6, Ruggeri 6; De Ketelaere 5.5 (19' st Zaniolo 7), Brescianini 5.5 (1' st De Roon 6); Retegui 5.5 (1' st Lookman 6.5). In panchina: Rossi, Rui Patricio, Toloi, Godfrey, Cuadrado, Sulemana, Zappacosta, Palestra. Allenatore: Gasperini 6.5.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6.

RETE: 21' st Zaniolo.

NOTE: pomeriggio sereno, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Luperto, De Roon, Augello, Zaniolo, Obert, Samardzic. Angoli: 2-5.

Recupero: 1'+1, 4'+1.

L’Atalanta di Gasperini continua a volare e vince anche contro il Cagliari all’Unipol Domus, grazie alla rete nella ripresa di Zaniolo e alle parate di Carnesecchi. Nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A, gli orobici piegano per 1-0 la formazione sarda, coltivando così più che mai il sogno scudetto. Per l’Atalanta, infatti, si tratta del decimo successo consecutivo in campionato, cifra mai raggiunta nella propria storia. La prestazione dei nerazzurri non è stata esteticamente impeccabile, ma alla fine i tre punti sono arrivati contro un Cagliari tutt'altro che arrendevole. Nel primo tempo, infatti, la formazione di Nicola gioca indubbiamente meglio. Nonostante un inizio di partita discreto da parte della Dea, alla lunga i padroni di casa si dimostrano più propositivi, sfiorando il gol in più di un’occasione. Ad evitare all’Atalanta di rientrare negli spogliatoi in svantaggio, ci pensa, però, un super Carnesecchi. Al 39' l’ex portiere della Cremonese sale in cattedra prima neutralizzando il doppio tentativo di Piccoli, poi parando anche il tiro di Zortea. Un Gasperini tutt'altro che soddisfatto decide allora di mettere mano alla squadra nel corso dell’intervallo. Le scelte dal primo minuto di Brescianini e Retegui non convincono: al loro posto il secondo tempo verrà dunque giocato da De Roon e Lookman. Subito in avvio le sostituzioni sembrano pagare: Lookman, infatti, serve in area De Katelaere, ma il belga, davanti a Sherri, manda incredibilmente alto. In campo ora si vede tutt'altra Atalanta, decisamente più pericolosa e intensa rispetto alla prima frazione. Il Cagliari, invece, appare meno brillante e più sofferente nelle marcature in area, vista l’assenza di Retegui come riferimento per i difensori. Al 64' Gasperini inserisce anche Zaniolo e Samardzic e i due nuovi innesti realizzano il gol del vantaggio dopo appena due minuti. Il serbo, infatti, costruisce e allarga per Bellanova: l’ex Inter mette in area un pallone basso, su cui si avventa al volo Zaniolo, lesto a siglare l’1-0. Il possibile raddoppio di Lookman al 68' si infrange invece sul palo. Nonostante la gestione non sempre lucida del pallone, i minuti finali non riservano brutte sorprese all’Atalanta, anche grazie alla parata di Carnesecchi nel recupero su Pavoletti. I nerazzurri consolidano così il proprio primato in attesa delle gare delle inseguitrici.