Serie B: lo Spezia si rialza subito, pokerissimo del Sassuolo alla Samp

Il Catanzaro la spunta sul Brescia in pieno recupero per 2-1. Tra le due squadre due soli punti di distacco per una partita importante per il consolidamento del posto in classifica. I giallorossi scelgono Compagnon e D’Alessandro sugli esterni ad appoggiare la coppia Iemmello-Biasci. Prima occasione dopo cinque minuti, sugli sviluppi di un corner la palla finisce a Compagnon che, da solo in mezzo all’area, trova la deviazione di Lezzerini sulla traversa. Più tardi occasioni anche per le rondinelle con due colpi di testa di Borrelli che non inquadrano la porta. Antipasto del gol, che arriva sempre con un colpo di testa di Bjarnason che insacca su cross dalla destra di Galazzi. Il Catanzaro non riesce a reagire e il Brescia chiude bene tutti i varchi senza disdegnare folate offensive. Il pari arriva quasi per caso con Biasci che, complice un’incertezza di Lezzerini, insacca sul secondo palo su cross di D’Alessandro. Secondo tempo al via, su un campo pesante per la forte pioggia, e nel primo quarto d’ora si segnalano due tiri per parte, senza fortuna, di Galazzi e Biasci. Dopo il valzer dei cambi, i padroni di casa dimostrano di crederci di più e sfiorano il gol con Compagnon: lo stesso esterno trova la via del gol a tre minuti dalla fine, ma dopo un lungo check la rete viene annullata per fuorigioco. Recupero lunghissimo e al minuto 98 arriva il gol vittoria di Bonini che - dopo l’ultima chance sprecata da Galazzi - scrive il dolce finale per i calabresi che interrompono la "pareggite" scavalcando proprio il Brescia in classifica.

Spezia-Cittadella 5-0

Lo Spezia fa pokerissimo al Cittadella e torna ad un punto dal Pisa e dal secondi posto. Già nella prima parte del match comanda lo Spezia, vicino al gol in un paio di occasioni, ma gli ospiti non stanno a guardare e controbattono con le conclusioni di Pandolfi e Magrassi che impegnano Gori. La gara si sblocca al minuto 34 su azione d’angolo, con Reca che colpisce la traversa, sulla ribattuta è Pio Esposito a depositare in rete, ottavo centro stagionale. Da li in poi è un monologo dei bianchi che segnano la seconda rete con un pasticcio della difesa del Cittadella, sul calcio di punizione di Salvatore Esposito, ci sono tre deviazioni, prima Negro, poi Trochin e alla fine è Kastrati, dopo il palo, a deviare la sfera nella propria porta. Completa il tris della prima frazione il rigore di Esposito, concesso per fallo di Negro su Candelari. La quarta rete arriva ad inizio ripresa, con un calcio di punizione dal limite di Salvatore Esposito, deviato nella propria porta da Piccinini. Ma non è finita, sempre su azione d’angolo arriva anche la quinta rete, a metterla a segno Wisniewski con un colpo di testa. Finisce qua, troppo divario tra le due squadre.

Leggi anche Disastro Palermo, a Carrara arriva un altro tonfo

Cremonese-Reggiana 0-2

La Cremonese vola in trasferta ma fatica molto in casa. Allo Zini la striscia di vittorie si ferma di fronte alla Reggiana che sfrutta con Vergara e Vido in apertura e chiusura di match tutte le indecisioni della difesa grigiorossa. La Reggiana passa presto in vantaggio: Ravanelli rinvia palla contro un avversario, Portanova penetra in area e scarica dietro dove Vergara trova lo spiraglio giusto e mette la palla in rete. La Cremonese risponde con uno spiovente di Bonazzoli che poco dopo lascia il campo per infortunio. Momento di confusione della Cremonese che rischia altre due volte: prima Portanova Pettinari viene fermato in fuorigioco, poi Portanova segna ma è in fuorigioco quando riceve palla da Sampirisi. Al 43' lancio per Portanova, Ravanelli sbaglia la marcatura ma l’attaccante solo davanti a Fulignati con un tocco sotto manda sul fondo incredibilmente. La Cremonese si scuote nella ripresa con Zanimacchia e Vazquez, poi al 10' Portanova entra in contatto con Zanimacchia in area. Scatena assegna il rigore che poi annulla dopo il controllo al Var. La Cremonese tiene palla ma combina poco e non supera le proprie amnesie difensive: a un minuto dalla fine palla lunga per Girma che di tacco smarca Vido preciso con il piatto a chiudere i conti.

Sassuolo-Sampdoria 5-1

l Sassuolo è sempre più macchina perfetta in vetta alla B e con la quinta vittoria di fila (ottava nelle ultime 9) rifila 5 reti anche alla Samp, contesta dal suo pubblico arrivato a Reggio. I neroverdi di Grosso rispondono così al Pisa e restano solitari in vetta a +3, mentre la Samp resta in zona playout. La gara si sblocca al 25' con Laurienté che sul cross di Pieragnolo irrompe sul primo palo. Al 45' corner di Berardi, spizzata di Thorstvedt e da due passi Odenthal sfuggito a Ferrari raddoppia. Nella ripresa al 64' Thorstvedt con la suola per Berardi, innescato Pierini che calcia centrale e Vismara si fa sfuggire la palla sotto le gambe. Poco dopo cross di Toljan, Yepes rinvia male e di prima di mancino Berardi fa poker. La Samp accorcia su rigore di Coda (atterrato da Odenthal), ma al 90' Doig calcia col mancino, Vismara para ma in tap in Berardi fa doppietta.

Classifica

Sassuolo 37 punti; Pisa 34; Spezia 33 Cremonese, Bari 24; Cesena, Juve Stabia 22; Palermo 21; Catanzaro 20; Brescia, Carrarese 19; Reggiana, Mantova 18; Modena, Sampdoria, Salernitana 17; Cosenza*, Frosinone 16; Sudtirol, Cittadella 13

* Cosenza penalizzato di 4 punti per irregolarità amministrative