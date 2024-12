Malore in campo per Bove: rinviata Fiorentina-Inter

Malore in campo per Edoardo Bove, che si è accasciato al suolo a gioco fermo al 17' di Fiorentina-Inter. I giocatori hanno subito fatto capannello attorno al centrocampista viola, con i soccorsi medici subito intervenuti.

Gli staff medici delle due squadre si sono avvicinati subito al giocatore, con i compagni del numero 4 viola che si sono messi a protezione del centrocampista gigliato, mentre lo staff della Fiorentina, guidato dal dottor Luca Pengue, ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco nei confronti di Bove, trasportato in barella in un’ambulanza che, dopo qualche minuto di attesa, ha lasciato lo stadio di Firenze.

I giocatori sono scoppiati in lacrime chiedendo l’intervento dell’ambulanza. La gara è stata sospesa per emergenza medica e poi ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Bove avrebbe ripreso a respirare autonomamente, già mentre veniva trasportato in ambulanza all’ospedale Careggi di Firenze e al momento sarebbe vigile e cosciente.