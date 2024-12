Lecce-Juve 1-1, i bianconeri passano con Cambiaso ma i salentini pareggiano al 92' con la zampata di Rebic

Gli uomini di Marco Giampaolo invece continuano a trovare morale e ottengono il terzo risultato utile di fila portandosi a quota 13. I bianconeri partono subito forte e al 6' creano la prima palla gol: Yildiz sfonda a sinistra e mette al centro una gran cross per Thuram, che colpisce un incredibile palo con tutto lo specchio a disposizione. Sulla ribattuta poi Koopmeiners non trova la deviazione giusta. Passano una decina di minuti e gli ospiti vanno nuovamente ad un passo dal vantaggio colpendo un altro palo, stavolta con Conceicao: il portoghese s'invola palla al piede dopo un’incomprensione giallorossa, carica il mancino a giro dal limite ma lo stampa sul legno. Al 25' viene invece annullato un possibile gol di Weah, a segno dopo un’azione prolungata viziata dal fuorigioco iniziale di Locatelli.

Una zampata dalla panchina di Rebic a tempo praticamente scaduto beffa la Juventus nella trasferta salentina di Lecce. Al Via del Mare finisce 1-1 con il gol del croato nel recupero a rispondere alla fiammata di Cambiaso con deviazione di Gaspar. La squadra di Thiago Motta rimedia così il secondo pareggio consecutivo in trasferta dopo quello con il Milan e sale a 26 punti, perdendo però la chance di agganciare il gruppo delle squadre a quota 28.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Juve continua a premere sull'acceleratore, ma il Lecce non resta a guardare e piano piano tenta di mettere fuori il naso con coraggio, spaventando Perin in almeno tre situazioni con Krstovic, Morente e Dorgu. Al 68' però, nel momento più delicato, i bianconeri trovano il lampo per sbloccare: Cambiaso si accentra sul sinistro e lascia partire una conclusione da fuori area apparentemente preda di Falcone, ma deviata in maniera decisiva da Gaspar per l’1-0 ospite. I salentini non ne vogliono sapere di mollare e al 76' tornano a bussare con Krstovic, murato provvidenzialmente da Kalulu sul tiro a botta sicura. Nel recupero, a tempo praticamente scaduto, ci pensa il neo entrato Rebic a regalare ai salentini un pareggio preziosissimo.