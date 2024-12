Fiorentina, Bove è in terapia intensiva: i medici escludono danni acuti

«ACF Fiorentina e l'azienda ospedaliera Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico al pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore».

Il club viola ha comunicato sui social la situazione clinica di Bove che si è accasciato a terra durante Fiorentina-Inter. Al fianco del centrocampista viola ci sono i dirigenti gigliati Alessandro Ferrari e Daniele Pradè che stanno aggiornando telefonicamente in tempo reale il presidente viola, Rocco Commisso, che si trova negli Stati Uniti. All’ospedale anche il sindaco di Firenze, Sara Funaro, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.