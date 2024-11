Il Sassuolo si aggiudica il derby, i neroverdi si impongono 2-0 sulla Reggiana

Il Sassuolo si aggiudica il derby emiliano di Serie B. Nell’anticipo della 15/a giornata, i neroverdi si sono imposti 2-0 (1-0) sulla Reggiana grazie alle reti di Thorstvedt al 46' del pt e di Mulattieri al 32' della ripresa.

Per questo campionato era un inedito assoluto: quello che è stato definito il «derby dello stadio» se lo aggiudica il Sassuolo con grande cinismo e una gara a tratti di sofferenza.

Nel primo tempo decisamente meglio la Reggiana, che già al 2' era andata al tiro con Gondo, ma Moldovan ha detto di no senza troppi sforzi visto che il tiro era potente ma centrale. La Reggiana non crea occasioni colossali, ma sfrutta diverse ripartenze per arrivare a spaventare i neroverdi.

Spesso, però, Gondo, sbagliando il controllo o l’ultimo tocco, ha mandato in fumo le azioni (spesso ispirate da Vergara e Portanova, con la partecipazione dei recuperi di Sersanti). Poi la beffa: nell’unico minuto di recupero gol di Thorstvedt di testa su punizione di Berardi (i granata hanno lamentato un possibile fallo su Meroni).