L'ex Lukaku piega la Roma, il Napoli vince 1-0: esordio amaro per Ranieri sulla panchina giallorossa

Dopo la sconfitta con l’Atalanta e il pareggio con l’Inter, il Napoli torna a vincere battendo la Roma in un’altra sfida di cartello. Allo Stadio Maradona finisce 1-0 grazie alla rete al 54' dell’attesissimo ex Lukaku: il belga trova la zampata vincente e regala agli azzurri il successo che gli permette di tornare in vetta. La squadra di Antonio Conte infatti contro sorpassa in un colpo solo proprio Atalanta, Inter e Fiorentina salendo a 29 punti, mentre la prima di Claudio Ranieri al ritorno in giallorosso si trasforma in un ko, il terzo di fila in campionato.

Pronti via e dopo neanche due minuti di gioco i partenopei hanno subito la chance per sbloccare, ma Kvaratskhelia la sciupa di testa da due passi sul cross di Di Lorenzo. Immediata la risposta dei capitolini che arrivano alla conclusione dal limite con Pellegrini, impreciso però con il destro. Al 12' tonano a bussare i padroni di casa: Politano parte da destra e si accentra per liberare il solito mancino a giro, pericolosissimo ma fuori bersaglio.