La Lazio non smette di sognare: con il Bologna arriva la quinta vittoria consecutiva in campionato

La Lazio non vuole smettere di sognare e con il Bologna centra la quinta vittoria consecutiva in campionato, la settima considerando anche l’Europa League. Allo Stadio Olimpico i biancocelesti s'impongono 3-0 grazie ai sigilli di Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru nel corso del secondo tempo, dopo che i felsinei sono rimasti in inferiorità numerica dal 35' per il doppio giallo sciocco rimediato da Pobega.

La squadra di Marco Baroni torna così appaiata ad Atalanta, Inter e Fiorentina a 28 punti, a -1 dal Napoli capolista, mentre gli uomini di Vincenzo Italiano, reduci da tre successi in fila, tornano a perdere in campionato dall’ormai lontanissimo 25 agosto restando a quota 18. Nel corso di un primo tempo molto equilibrato e combattuto non sono tantissime le emozioni da raccontare.

I biancocelesti provano a fare la gara sul piano tattico, creando la prima vera potenziale occasione al 12': Lucumì compie un errore sanguinoso in disimpegno rischiando di lanciare in porta Castellanos, che invece tenta una difficile soluzione da distanza siderale sbagliando la mira. Una manciata di minuti più tardi Orsolini risponde calciando alto dal limite, poi alla mezz'ora i padroni di casa avrebbero un’altra bella chance in ripartenza, stavolta con Guendouzi che, servito a tu per tu con il portiere da Castellanos, perde il tempo per la battuta facendosi rimontare.