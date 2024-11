Serie B: Sassuolo in vetta, frena il Pisa, Cesena pari con Reggiana

Tutto ciò che non è accaduto a Carrara, dove il Pisa cade dopo sei risultati utili di fila. A decidere la sfida - con i toscani in dieci uomini dal 26’ per un rosso a Touré - è un gol di Bouah all’89’. Festeggia la squadra di Calabro.

Spettacolare 2-2 tra Catanzaro e Mantova, in una sfida affascinante e piena di colpi di scena. Partono meglio i lombardi che al 7’ passano con Bragantini, poi la reazione dei calabresi con Iemmello. Nella ripresa, formazione di Possanzini in dieci per un rosso a Cella. Ma l’inferiorità numerica non spaventa i biancorossi che passano nuovamente con Bragantini. Ma al 79’ è Buso a fissare il punteggio sul definitivo pari.

Pareggio a reti bianche, invece, tra Juve Stabia e Brescia, con i padroni di casa che hanno resistito nonostante abbiano giocato oltre 75 minuti con un uomo in meno.

Ieri 1-1 tra Cosenza e Modena, domani a chiudere il turno quattro gare: alle 15 Bari-Cittadella, Cremonese-Frosinone e Spezia-Sudtirol, alle 17.15 Palermo-Sampdoria.