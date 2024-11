Nations League, la Francia si impone a San Siro 1-3: l'Italia passa da seconda del girone

Francia (4-3-1-2): Maigna, Koundè (36' st Pavard), Konatè, Saliba, Digne, Guendouzi, Konè, Rabiot, Nkunku, Thuram (23' st Barcola), Kolo Muani (1 Samba, 23 Chevalier, 4 Upamecano, 7 Olise, 11 Coman, 13 Kanté, 18 Zaire-Emery, 22 Theo Hernandez) All. Deschamps

ITALIA-FRANCIA 1-3 (1-2) (2) Italia (3-5-1-1): Vicario, Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Cambiaso (23' st Maldini), Frattesi (21' st Raspadori), Locatelli (21' st Rovella), Tonali, Dimarco (36' st Udogie), Barella, Retegui (21' st Kean) (1 Donnarumma, 12 Meret, 2 Savona, 6 Gatti, 15 Okoli, 17 Comuzzo, 23 Pisilli) All. Spalletti

Italia-Francia 1-3 nell’ultimo match della fase a gironi della Nations League. Con questa vittoria la formazione di Deschamps chiude al primo posto con l’Italia seconda. Entrambe erano già qualificate per i quarti di finale.

Recupero: 1' e 4'

Angoli: 3 a 2 per la Francia

Ammoniti: Frattesi, Kolo Muani per gioco falloso, Guendouzi per

comportamento non regolamentare

Espulsi: nessuno

Spettatori: 68.158, incasso 1.652.799 euro (record per una

partita dell’Italia)