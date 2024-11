Roma, esonerato Juric dopo il ko interno con il Bologna: il nuovo tecnico arriverà nei prossimi giorni

Ivan Juric è stato esonerato subito dopo la sconfitta interna con il Bologna. «Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane». Lo scrive la As Roma in una nota pubblicata sul sito al termine della gara persa in casa contro il Bologna per 3-2.

«Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità - prosegue la società- e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell’aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni».

Il tecnico croato è andato via insieme al suo staff, era arrivato a metà settembre dopo il licenziamento di Daniele De Rossi.