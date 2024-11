Pisa e Sassuolo vincono e confermano il loro trend: tre punti anche a Mantova, Cosenza e Modena

Il Pisa non si ferma più e travolge per 3-0 una spenta Sampdoria. Per la capolista nono successo in campionato e primo posto in solitario con 30 punti. La Sampdoria parte bene con il palleggio ma la prima chance è del Pisa al 12' con Vismara che respinge un tiro ravvicinato di Lind. Al 37' Pisa in vantaggio proprio con Lind, terzo gol in campionato per l’attaccante danese, che segna dopo una carambola con Kasami. Poco dopo Moreo potrebbe raddoppiare ma dopo una bella azione in contropiede calcia sull'esterno della rete. Nella ripresa la Sampdoria prova a farsi vedere in avvio ma il Pisa la punisce con uno scambio nello stretto tra Lind e Tramoni conclusa in rete da quest’ultimo. Per Tramoni è il quinto gol in campionato. Il Pisa controlla e poi la chiude al 40' con il primo gol in serie B di Angori su assist di Touré. Lo stesso Touré potrebbe senare ma Vismara respinge un suo tiro. Giallo pesante per Marin che salterà Carrarese-Pisa. Per la Sampdoria una sconfitta pesante che conferma un periodo difficile. Zero gol fatti e quattro subiti nelle ultime tre partite e un punto.

Il Sassuolo passa di corto muso. Partita caratterizzata dalla superiorità territoriale della squadra di Fabio Grosso, che gioca nella metà campo del Südtirol e porta a casa un successo per 1-0. Al 12' grande recupero di Molina, che riesce a chiudere sul diagonale di Laurentè, salvando la porta sguarnita. La prima vera occasione è del Südtirol, al 27', con la percussione avviata da sinistra da Molina, il tornante entra in area e detta il filtrante per Zedadka che di tacco prova a beffare Satalino, la palla finisce di poco lontano dal palo. Al 9' della ripresa il Südtirol mette pressione al portiere Satalino: la prima occasione è per Rover il cui tiro è deviato in tuffo dal portiere. Sul cross successivo è Merkaj a colpire di testa il palo a portiere battuto. Il Sassuolo passa al 13' complice una madornale papera del portiere Drago che si lascia sfuggire il pallone, sul tiro di punizione di Laurentè. Neroverdi ancora secondi in classifica.

Il debutto in panchina di Paolo Mandelli coincide con il ritorno alla vittoria del Modena dopo 6 giornate grazie al 2-0 sulla Carrarese, scavalcata in classifica. In un primo tempo avaro di occasioni, la gara si sblocca al 42': punizione di Palumbo con colpo di testa di Caldara che viene respinto da Bleve, sulla ribattuta Cauz appoggia dentro con Bleve che toglie il pallone quando aveva già varcato la linea. Nella ripresa la Carrarese, nonostante i cambi, non è mai pericolosa e così all’80' da un contropiede Caso serve a Palumbo la palla del 2-0.

Le montagne russe del Rigamonti premiano il Cosenza che batte un buon Brescia per 3-2. Squadra di Alvini in vantaggio al 34' grazie ad una girata sporca in area di rigore di Zilli, che sfrutta una marcatura larga della difesa per trafiggere Lezzerini. Raddoppio del Cosenza su calcio di rigore, fallo di Verreth su Ricciardi. Dal dischetto Mazzocchi è una sentenza. Dopo due clamorosi errori di Florenzi in contropiede per il 3-0, i padroni di casa accorciano le distanze con un grande gol di Bjarnason. Per l’islandese secondo gol consecutivo, il terzo del suo campionato. Nel finale è Bianchi a regalare il pareggio alle rondinelle con un colpo di testa preciso su assist di Bjarnason. Ma non è ancora finita. All’ultimo respiro Charlys pesca il jolly del successo da tre punti per i calabresi, Brescia ko.