Champions League, strepitoso Milan: batte 3-1 il Real Madrid al Bernabeu

Il Milan fa l’impresa in Champions League e batte in trasferta il Real Madrid nella sfida valevole per la quarta giornata. Al Santiago Bernabeu i rossoneri s'impongo 3-1 al termine di una gara sontuosa grazie alle reti di Thiaw, dell’ex Morata e di Reijnders, mentre a nulla serve il rigore del momentaneo pari realizzato da Vinicus (annullato dal Var anche un gol di Rudiger nel finale). Secondo successo europeo di fila per la squadra di Paulo Fonseca che sale a 6 punti in classifica, agguantando proprio gli uomini dell’altro grande ex Carlo Ancelotti.

Buono l’impatto sul match dei rossoneri, che dimostrano subito gran carattere ed intraprendenza e al 12' passano immediatamente avanti con il gol di Thiaw: il tedesco impatta di testa sul corner di Pulisic e firma il vantaggio ospite. I blancos non ci stanno e tentano di rispondere appena un giro di lancette più tardi, spaventando Maignan con Mbappe prima e Vinicius poi ma senza trovare fortuna. Al 21' però arriva l’episodio che porta al pari spagnolo: Vinicius viene steso in area da Emerson Royal, l’arbitro fischia il penalty e lo stesso brasiliano realizza con freddezza l’1-1. La squadra di Fonseca non sembra comunque accusare il colpo e, dopo un tentativo di Reijnders parato da Lunin, ritrova il vantaggio al 39' con l’ex Morata: lo spagnolo si avventa sulla respinta del portiere dopo un tiro di Leao e da pochi passi non sbaglia il 2-1 rossonero. Nel finale di primo tempo il Real prova ad acciuffare il nuovo pareggio, ma deve fare i conti ancora con un attento Maignan che salva su un diagonale in contropiede del connazionale Mbappe.