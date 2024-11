Roma in caduta libera, quanti errori in difesa: a Verona sconfitta per 3 a 2

Una rete di Harroui ad una manciata di minuti dalla fine regala la vittoria al Verona in una sfida al cardiopalma contro la Roma. Gialloblù due volte avanti e due volti ripresi dai giallorossi, ma sono i cambi di Zanetti e le disattenzioni della difesa della Roma a fare la differenza. Lo scatto di Livramento mette a nudo la fragilità del reparto arretrato di Juric, e Harroui completa il trionfo per l’Hellas.

Per la Roma un’altra terribile caduta. La squadra della capitale ha anche giocato per lunghi tratti una buona gara, volenterosa, ma ha concesso troppo e aver preso tre reti dal Verona è una notizia assolutamente negativa.

Juric lascia Dybala e Cristante in panchina, c’è in avvio Dovbyk, il Verona sceglie di dare densità al centrocampo, gioca Kastanos, Tengestedt unica punta. Partenza bella, veloce ed equilibrata. Trova la rete del vantaggio la Roma con Zalewski ma il gol è giustamente annullato per fuorigioco. L’italo-polacco combina un gran pasticcio e serve Tengestedt tutto solo davanti a Svilar. Il danese è freddo e rasoterra mette dentro. La Roma è scossa ma la reazione dei giallorossi è positiva. Sulla corsia di sinistra la squadra di Juric costruisce i presupposti per il pareggio ma Soulè a colpo sicuro manda il destro in curva. L’argentino, comunque si riscatta poco dopo. Ancora Zalewski dalla sinistra mette dentro una palla forte e rasoterra che Soulè riesce a deviare alle spalle di Montipò.