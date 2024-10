Pisa fermato dal Catanzaro, pari per Sampdoria e Cittadella e anche per Sudtirol-Frosinone

Dopo le sei sfide andate in scena martedì, l'undicesima giornata del campionato di Serie B 2024/2025 si chiude con gli ultimi quattro posticipi. Come accaduto il giorno precedente, anche la serata del mercoledì regala praticamente solo pareggi, tra i quali tre 0-0 non ricchissimi di emozioni. Il Pisa capolista di mister Filippo Inzaghi non riesce ad andare oltre un pari a reti bianche contro il Catanzaro nel match dell’Arena Garibaldi, ma resta primo con 24 punti, due in più del Sassuolo. I giallorossi guidati da Fabio Caserta, rimasti in dieci nel recupero per l’espulsione di Marco Pompetti, salgono a quota 13.

Medesimo risultato anche per il Palermo di Alessio Dionisi, che al Danilo Martelli viene fermato sullo 0-0 dal Mantova padrone di casa. I rosanero, dunque, restano in quinta posizione con 15 punti, mentre gli uomini di Davide Possanzini agganciano il treno delle squadre a 13 e sono a ridosso della zona playoff. L’ultimo 0-0 delle serata è quello che emerge dal confronto del Tombolato tra Cittadella e Sampdoria, con i ragazzi di Andrea Sottil che difendono il piazzamento playoff andando a 15 punti. La formazione di Alessandro Dal Canto, invece, muove la classifica portandosi a quota 9, ma rimane in piena zona retrocessione.