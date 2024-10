La Juventus va sotto e poi rimonta due gol nel finale: rocambolesco 4-4 con l'Inter a San Siro

Partita spettacolare a San Siro tra Inter e Juventus. Un derby d’Italia che riconcilia col calcio e che, in ottica classifica, rende felice solo chi stava osservando comodamente in poltrona da Napoli. Nella gara pomeridiana più importante della nona giornata di Serie A finisce 4-4 con i nerazzurri che possono recriminare per l’occasione sprecata. Sul 4-2 per l’Inter, infatti, la gara sembrava chiusa ma l’ingresso di Yildiz ha l’inerzia della partita e la doppietta del numero 10 turco con passaporto tedesco ha riportato la sfida in parità. Per l’Inter segnano due reti Zielinski su rigore, Mkhitaryan e Dumfries: i marcatori juventini, invece, sono Vlahovic, Weah e Yildiz per due volte.

Primo tempo

Nella prima frazione non c'è un attimo di pausa e i gol totali sono addirittura cinque. Al 14' Guida concede il primo rigore della serata, in seguito all’entrata in ritardo di Danilo su Thuram: dal dischetto, Zielinski segna alla prima da titolare. La Juve, però, non si lascia abbattere e reagisce immediatamente, sfruttando l’eccessiva staticità della retroguardia interista. Cinque minuti dopo, su lancio di Cabal, McKennie fa la sponda per Vlahovic, freddo a fare 1-1 da due passi. I bianconeri passano poi in vantaggio, grazie a Weah che capitalizza a porta spalancata il gran assist di Conceicao. Guai, però, a pensare che sia finita qui: al 35' è Mkhitaryan a pareggiare i conti con un bel sinistro all’angolino. Due minuti più tardi Kalulu decide di emulare negativamente la precedente irruenza di Danilo: questa volta, è Dumfries a subire il fallo. Nuovamente Zielinski porta l’Inter sul 3-2 e sigla la sua personale doppietta.