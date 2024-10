La nuova vita di Balotelli, Supermario va in Serie A col Genoa

Per Balotelli, che sin dalle prime indiscrezioni ha voluto far sapere il suo gradimento per la destinazione, si tratta del ritorno in serie A dove mancava dalla stagione 2019/20 quando vestì la maglia del Brescia. L’anno successivo SuperMario giocò alcuni mesi a Monza in serie B per poi cercare maggiore fortuna in Turchia con l’Adana Demirspor. Una carriera da predestinato quella di Balotelli che il Genoa peraltro lo incontrò nel 2006 agli albori della sua avventura calcistica quando ancora vestiva in prestito dall’Inter la maglia del Lumezzane in serie C.

L’anno successivo fu subito serie A proprio con i nerazzurri dove rimase per tre stagioni trionfali in cui vinse tre scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e la Champions League. Poi passò al Manchester City e in Premier fu protagonista a suon di gol ma non mancarono le polemiche fino all’ormai storica maglietta del 2011 con la scritta «Why always me?» mostrata dopo uno dei due gol segnati nel derby con lo United in risposta alle accuse dei quotidiani inglesi che lo avevano preso di mira per alcuni episodi extracalcistici.

Con la nazionale arrivò sino alla finale degli Europei del 2012, poi persi in finale contro la Spagna, ma la sua avventura in azzurro si è chiusa, per ora, con una gara contro l’Arabia Saudita nel 2018.

Dopo l’avventura al City, Balotelli ha vestito le maglia del Milan per poi tornare in Premier al Liverpool senza troppa fortuna. La sua carriera, segnata da episodi extracalcistici, le «Balotellate», è proseguita al Nizza e all’Olympique Marsiglia per poi passare in Turchia e in Svizzera, al Sion.

Dopo il mancato rinnovo a giugno scorso Balotelli ha continuato ad allenarsi con il suo preparatore atletico vicino a Brescia in attesa di una chiamata e lanciando segnali alla serie A attraverso alcune dirette social. Adesso la chiamata del Genoa che finora ha vinto solo a Monza, pareggiando con Inter, Roma e Bologna ed è reduce da un punto nelle ultime quattro giornate di campionato. E che soprattutto sta vivendo una situazione di emergenza infortuni. Gilardino infatti oltre alle assenze degli attaccanti Ekuban, Vitinha e Messias deve fare i conti anche con il lungo stop di Malinovskyi e i problemi fisici di Bani e De Winter. Con Pinamonti solo in attacco il Genoa aveva bisogno di lanciare un segnale, e così dopo una lunga valutazione alla fine la dirigenza ha rotto gli indugi offrendo a Balotelli, 34 anni, quella che potrebbe essere l’ultima grande occasione in serie A della sua carriera.