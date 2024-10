Il derby emiliano se lo aggiudica il Sassuolo, la Cremonese vince contro la Salernitana

Dopo il pareggio a reti bianche tra Spezia e Bari nell’anticipo del venerdì, il sabato di Serie B regala gol ed emozioni nella decima giornata di campionato. Il Sassuolo si aggiudica il derby emiliano contro il Modena, superando 2-0 i gialloblù con un rigore trasformato da Armand Laurienté e un gol di Kristian Thorstvedt. I neroverdi si proiettano al secondo posto in classifica a 21 punti, -1 dal Pisa capolista; i gialloblù, invece, rimangono a 10. La Cremonese di Eugenio Corini infila la sua seconda vittoria consecutiva battendo 2-1 la Salernitana allo Zini grazie alle reti di Federico Bonazzoli e Michele Collocolo, che rendono vano il gol granata di Gian Marco Ferrari. I grigiorossi, dunque, salgono al quarto posto con 17 punti, mentre la formazione campana resta nelle retrovie a quota 11. Importante successo in chiave playoff anche per il Palermo di Alessio Dionisi che, tra le mura amiche del Barbera, si impone 2-0 nei confronti della Reggiana con le marcature messe a referto da Claudio Gomes e Thomas Henry. In virtù di questo risultato i rosanero restano incollati alla Cremonese con 15 punti e staccano proprio gli emiliani, che sono fermi a metà classifica con 12.