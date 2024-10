Rinviata Bologna-Milan per allerta meteo, Hernandez e Reijnbders saltano la partita con il Napoli

La notizia, che circolava dal primo pomeriggio, è diventata ufficiale in serata: Bologna-Milan è stata rinviata a causa dell’allerta meteo sul capoluogo emiliano. Una decisione presa dal sindaco della città, Matteo Lepore, che, sentiti questore e prefetto, ha firmato un’ordinanza con cui ha stabilito di rinviare la gara.

La decisione è stata presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio, ma anche perché la situazione nel suo complesso potrebbe portare a problemi di ordine pubblico.

Per il Milan si aggiunge anche la beffa sportiva: Theo Hernandez e Reijnders, che avrebbero saltato la sfida del Dall’Ara per squalifica, si troveranno ora costretti a guardare dalla tribuna il match successivo, ovvero lo scontro diretto di martedì sera a San Siro nel turno infrasettimanale con il Napoli. L’altro problema è capire quando potrà essere recuperata la gara, dal momento che Bologna e Milan hanno il calendario pieno tra impegni in campionato, Champions League e Coppa Italia. Nel caso dei rossoneri, poi, va anche aggiunto che dovranno recuperare anche la gara contro il Como, prevista nel turno di campionato in cui saranno impegnati, assieme a Inter, Juventus e Atalanta, in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana (la Lega Serie A sembrerebbe intenzionata a recuperare il match contro la squadra lombarda il 15 gennaio).