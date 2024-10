Inter, Thuram colpisce alla fine: i nerazzurri battono lo Young Boys 0-1

Un guizzo di Thuram al 93' regala all’Inter un successo pesantissimo contro lo Young Boys nella terza giornate della Champions League. A Berna finisce 1-0 grazie al francese entrato dalla panchina, dopo tanta sofferenza e un rigore sbagliato da Arnautovic. La squadra di Inzaghi sale così a 7 punti centrando la seconda vittoria di fila, mentre gli svizzeri restano in fondo ancora senza punti dopo tre gare.

La gara è molto equilibrata in avvio, senza particolari occasioni da gol. Il primo squillo è dei padroni di casa con Hadjam, che si accentra e calcia di destro trovando prima una deviazione di Dumfries e poi quella di Sommer in corner. Il portiere nerazzurro risponde presente anche al 25', quando Lakomi ci prova in tuffo di testa dopo un cross da sinistra, mentre poco più tardi è l’Inter ad avere la più grande chance per il vantaggio: Taremi con il tacco serve l’inserimento di Bisseck, murato dal portiere avversario con un intervento provvidenziale di piede.