Strepitosa rimonta del Cagliari sul Torino, finisce 3-2: i sardi vanno sotto 2-0 ma in un quarto d'ora ribaltano la gara

Il secondo tempo

L’avvio di ripresa sorride nettamente al Cagliari che crea almeno un paio di palle gol nitide, soprattutto quella con Viola che a tu per tu con Milinkovic si lascia murare dal portiere ospite. Il Torino trema ma si salva e al 55' passa avanti con una fiammata di Linetty, che si libera per il tiro dai 20 metri e lascia partire un destro che Scuffet riesce solo a toccare. Il Cagliari però non si abbatte, resta a galla e al 74' rimette tutto in equilibrio con il neo entrato Palomino, bravo ad indovinare il colpo di testa da pochi passi dopo una sponda aerea di Luperto sul corner di Marin. Non è finita qui, perchè appena quattro giri di lancette più tardi la squadra di Nicola ribalta tutto: Piccoli sfonda in area e da destra mette un cross basso toccato da Coco, che sfortunatamente devia nella propria porta il gol del 3-2. Nel finale i granata vanno all’assalto dell’area avversaria alla ricerca del disperato pareggio e fanno incetta di corner, ma tutti i tentativi non vanno a buon fine. In pieno recupero è decisivo anche Scuffet a volare sul colpo di testa di Adams per mettere in cassaforte la vittoria dei suoi.