L'Inter è poco brillante ma tanto basta per battere la Roma 1-0 all'Olimpico: il gol decisivo è di Lautaro

Un’Inter non brillante, ma cinica e spietata, passa di misura contro la Roma nel posticipo domenicale dell’ottava giornata di Serie A. All’Olimpico finisce 1-0 grazie alla fiammata nella ripresa di Lautaro Martinez in occasione di una ripartenza, dopo che i nerazzurri sono stati costretti a fare a meno degli infortunati Calhanoglu e Acerbi, usciti nel corso del primo tempo. La squadra di Inzaghi si conferma prima diretta inseguitrice del Napoli capolista, di nuovo distante solamente due punti (19 contro 17), mentre gli uomini di Juric continuano a zoppicare e non trovare risultati, restando inchiodati a quota 10.

Il primo tempo

La prima occasione del match è per i nerazzurri al 6' con Thuram che calcia di prima da fuori dopo la sponda di Lautaro, impegnando Svilar in un intervento per neutralizzare il pericolo. Dall’altra parte invece, una manciata di minuti più tardi, Sommer rischia di combinare la frittata facendosi sfuggire la sfera dopo un cross di Pellegrini dal fondo, venendo salvato dal palo. Il match è acceso e vibrante e le emozioni proseguono anche al 13', quando l’ex di turno Mkhitaryan tenta un bel destro dalla distanza colpendo la parte alta della traversa. Con lo scorrere del cronometro i ritmi e l’intensità però si abbassano, di conseguenza il match si addormenta e solo al 41' si fanno rivedere i giallorossi con Pellegrini, che calcia dal limite trovando la parata di Sommer.