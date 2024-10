Atalanta, secca vittoria a Venezia: 2-0 con gol di Pasalic e Retegui

Seconda vittoria di fila in campionato per l’Atalanta, che passa in trasferta sul campo del Venezia. Al Penzo finisce 2-0 grazie alle reti di Pasalic e Retegui, con quest’ultimo che sale a 8 centri in Serie A diventando momentaneamente capocannoniere in solitaria. La squadra di Gasperini raggiunge invece 13 punti in classifica, mentre gli uomini di Di Francesco restano fanalino di coda a quota 4.

Primo tempo

Sette minuti sul cronometro e i bergamaschi passano subito avanti con la zampata di Pasalic, che sotto porta non sbaglia dopo un batti e ribatti in area su situazione di corner. I nerazzurri continuano a fare la gara e già prima del quarto sfiorano anche il raddoppio con De Ketelaere, che tenta un mancino dal limite chiamando Stankovic all’intervento. Dopo un avvio di sofferenza i veneti provano a mettere fuori il naso, provandoci prima con Oristanio (alto di poco) e poi soprattutto con Zampano al 21', murato da una bella parata in tuffo di Carnesecchi. La Dea si spaventa ma riprende subito il comando delle operazioni, andando a centimetri dal raddoppio con Lookman a ridosso della mezz'ora, con il nigeriano che colpisce una clamorosa traversa con un bolide da fuori area.