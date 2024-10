Serie B, vincono Pisa e Spezia che sono in testa alla classifica: pokerissimo del Sassuolo con 5 gol

Il Pisa consolida il suo primato in classifica battendo al Druso per 2-1 il Sudtirol. La formazione di Inzaghi anche dopo la sosta si conferma in grande forma anche se a partire meglio sono i padroni di casa che passano al 29' con Tait. Poi, la rimonta nerazzurra con i guizzi di Rasmussen e il rigore trasformato da Arena. Toscani primi in solitaria con 22 punti.

A tre lunghezze di distanza c'è lo Spezia che non lascia scampo alla Salernitana, espugnando l’Arechi per 2-0. Il match si sblocca nella ripresa con i liguri che passano in vantaggio con una prodezza balistica di Soleri che in rovesciata trova l'angolino alla destra di Sepe. La squadra di casa cerca di reagire, ma al 28' Bertola svetta di testa e regala alla squadra di D’Angelo il raddoppio.

Pokerissimo esterno, invece, del Sassuolo che resta in scia a quota 18 punti battendo per 5-2 al Rigamonti il Brescia. Neroverdi avanti dopo due minuti con Boloca, pari dei lombardi con Fogliata. Nella ripresa si scatena la squadra di Grosso che archivia la pratica con Volpato, Laurienté, Iannoni e Pierini. Di Bjarnason il gol delle Rondinelle che accorcia il passivo.