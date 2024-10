Serie B, Bari-Catanzaro: pareggio al San Nicola 1-1

I biancorossi passano in vantaggio nella prima mezz'ora con una rete di Dorval al 30', poi nel secondo tempo arriva il pareggio del Catanzaro firmato da Iemmello al 74'. Si chiude 1-1 l'anticipo della nona giornata del campionato di Serie B fra Bari e Catanzaro. Al San Nicola decidono le reti di Dorval al 30' per i padroni di casa e del solito Iemmello per le Aquile del Sud al 75'. Con questo risultato il Bari sale a quota 11 punti mentre i calabresi a 9.

Bari (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Favasuli (75' Tripaldelli), Maita (81' Novakovich), Benali, Falletti, Dorval (81' Obaretin), Sibilli (63' Manzari), Lasagna (75' Favilli)

A disposizione.: Pissardo, Bellomo, Sgarbi, Maiello, Simic, Saco

Allenatore M. Longo

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli, Bonini, Compagnon (58' D'Alessandro), Koutsoupias, Iemmello (c) (90' Buso), Petriccione (46' Pompetti), Scognamillo, Pontisso (67' Coulibaly), Brighenti, Biasci (46' La Mantia), Situm