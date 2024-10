Cittadella, esonerato Gorini: la decisione dopo il nefasto 6-1 contro il Sassuolo

Profondo scossone, quello registrato questa mattina (11 ottobre) in casa Cittadella che, nonostante lo scarsissimo feeling del club veneto con gli esoneri, ha alla fine ufficializzato a sorpresa la separazione con Edoardo Gorini dopo il nefasto 6-1 contro il Sassuolo e, più in generale, il pessimo avvio di stagione dei granata.

Dopo la notizia dell’esonero a sorpresa, il Cittadella è ora alla ricerca del successore. I nomi al vaglio dei veneti sarebbero al momento quattro: l’opzione più romantica sarebbe senz’altro quella di un possibile ritorno di Roberto Venturato, cui vanno aggiunte anche le candidature di Roberto Breda, Marco Zaffaroni e Massimo Pavanel, quest’ultimo profilo gradito ma più defilato rispetto agli altri tre già citati.

Una decisione a suo modo storica, quella presa dai vertici del club, che dal 1995-1996, stagione a partire dalla quale la società è in mano alla famiglia Gabrielli, ha visto alternarsi appena 5 tecnici. Prima di Gorini, in particolare, c’erano stati solamente due allenatori in ben 16 anni: dal 2005 al 2015 10 Claudio Foscarini; poi è toccato a Roberto Venturato rimasto in carica fino al 2021 prima della nomina proprio del fresco esonerato coach veneziano.