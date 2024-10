Serie B, il Pisa riprende la marcia e batte il Cesena e il Sassuolo fa lo show col Cittadella

Gol e spettacolo nel sabato della Serie B: tante emozioni in giro tra i campi di tutta Italia non senza sorprese. La prima è arrivata dallo Stirpe di Frosinone, dove la Carrarese ha fatto bottino pieno, piegando 1-0 i padroni di casa con la rete di Cicconi al 64’. Pesa, nell’econonia della partita, l’errore dagli 11 metri di Partipilo, quando il punteggio era ancora inchiodato sullo 0-0.

Vittoria di misura anche dello Spezia che ha avuto la meglio sulla Reggiana grazie alla rete di Francesco Pio Esposito, a segno al 36’ del primo tempo.

Roboante e senza appelli la gara del Mapei Stadium tra i padroni di casa del Sassuolo, che hanno fatto festa nel giorno del ritorno in campo di capitan Berardi, e il malcapitato Cittadella. Vittoria per 6-1 da parte dei neroverdi, tutta sviluppata nella seconda parte di gara. Nel primo tempo, infatti, Mulattieri e Vita avevano fissato il punteggio sull’1-1. Nella ripresa, una rete di Volpato ha dato il via al festival del gol degli emiliani che poi hanno dilagato con Thorstvedt, Pierini, Lauriente e ancora Thorstvedt. Un 6-1 che i granata difficilmente dimenticheranno.