Serie B, Catanzaro, Cremonese e Mantova tris di pareggi casalinghi: solo il Südtirol vince a Cosenza

Il Pisa torna a vincere e rinsaldare la vetta della classifica. La squadra di Pippo Inzaghi ha avuto la meglio, nelle gare del sabato, sul Cesena consolidando il primato in classifica con 19 punti. Soffre il Palermo di Dionisi, che in casa non riesce a evitare la sconfitta con la Salernitana guidata da Martusciello, cui basta nel primo tempo la rete fortunosa di Tello, al 34', per espugnare il Barbera e assicurarsi vittoria, tre punti e agganciare proprio i rosanero a quota 11 punti in classifica. Momento nero per i siciliani con l’ultima vittoria casalinga che risale al 17 febbraio.

Pareggio con gol (1-1) tra Cremonese e Bari. Padroni di casa in sofferenza nel primo tempo e galletti che sbloccano il risultato con Lasagna al 27'. Nella ripresa però la Cremonese torna protagonista e Sernicola, al 70', segna la rete che vale il pari. Identico risultato ed equilibrio anche nel derby lombardo tra Mantova e Brescia. Succede tutto nella ripresa: Borrelli segna il momentaneo vantaggio per per le rondinelle al 5', ma i virgiliani riescono a pervenire al pareggio con la stoccata vincente messa a segno da Debenetti al 39'.