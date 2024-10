La Juve fermata dal Cagliari sull'1-1: segna Vlahovic, pari di Marin su rigore a due minuti dalla fine

Finisce in parità, 1-1, la sfida tra Juventus e Cagliari del settimo turno di Serie A. Alla Juve non è riuscita l’ottava vittoria di fila all’Allianz Stadium di Torino contro gli isolani, nonché la terza consecutiva in stagione tra campionato e coppa. Per il Cagliari, invece, è continuato il momento positivo dopo i successi in Coppa Italia con la Cremonese e in campionato contro il Parma.

Dopo un primo quarto d’ora in pressione dei padroni di casa, la gara si è sbloccata al 15' quando Vlahovic ha trasformato un rigore assegnato dall’arbitro Marinelli dopo consulto al Var per un fallo di mano di Luperto su colpo di testa di Gatti. Cinque minuti più tardi è stato Conceicao a provarci con un tiro teso dalla distanza ma Scuffet di riflesso ha respinto. Ancora il portiere rossoblù protagonista al 26' quando con una deviazione in corner ha negato la rete su potente conclusione di Koopmeiners.