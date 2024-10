Vittoria della Juve Stabia, finisce 1-2 la trasferta con la Sampdoria

Colpo della Juve Stabia che porta a casa tre punti preziosissimi e resta nei quartieri alti della classifica. Finisce 2-1 per la squadra di Pagliuca a Genova: brutto scivolone per la Samp, che era reduce da due vittorie consecutive. In uno stadio senza tifosi per la decisione presa dal prefetto di Genova dopo gli scontri avvenuti al termine del derby di Coppa Italia, primo tempo blucerchiato col palo su punizione di Coda al 14' e il vantaggio ancora con l’attaccante a segno al 36', bravo nello sfruttare un assist di testa di Bellemo. Inizio shock per la Samp nella ripresa: in 4' minuti, dal 46' al 49', doppietta di Adorante che capitalizza al meglio di testa i cross di Fortini e Floriani. Poi la Juve Stabia sfiora il tris con Floriani al 16' con una legnata dal limite dell’area che colpisce il palo alla sinistra di Silvestri. Di fatto si chiudono qui le ostilità.