Europa League, Lazio straripante con un poker: battuti i francesi del Nizza per 4-1

Inutile per i francesi la fiammata di Boga, ex Sassuolo ed Atalanta. La squadra di Baroni resta così a punteggio pieno dopo le prime due giornate salendo a 6 punti, mentre gli uomini di Haise restano fermi a quota 1 dopo il pareggio all’esordio con la Real Sociedad.

La Lazio fa due su due in Europa League battendo il Nizza davanti ai propri tifosi. Sotto la pioggia scrosciante di Roma i biancocelesti fanno festa all’Olimpico con un bel 4-1, firmato dalla doppietta di Castellanos nel giorno del suo 26 compleanno e dai sigilli di Pedro e Zaccagni (rigore).

I francesi provano a reagire spaventando i capitolini con un paio di sortite offensive, la Lazio però è attenta dietro e spietata davanti: al 35' infatti arriva il raddoppio di Castellanos con un bellissimo scavetto, dopo un passaggio filtrante di Pedro su cui Ndayishiniye interviene goffamente. Il Nizza però non ci sta e prima dell’intervallo accorcia con Boga, che scambia con Moukoko e con un mancino in diagonale batte Mandas per il 2-1.

Nella ripresa la pioggia aumenta e il campo si fa sempre più pesante, ma la squadra di Baroni continua a giocare un buon calcio e al 53' riallunga le distanze con la doppietta di Castellanos: l’argentino riceve in verticale da Rovella, rientra sul destro ed esplode un gran tiro sotto l’incrocio firmando il 3-1 (gol convalidato dal Var dopo un’errata segnalazione di fuorigioco).

A completare la festa laziale ci pensa al 65' capitan Zaccagni, che realizza il calcio di rigore del 4-1 conquistato da un’indomabile Castellanos.