Serie B, la Juve Stabia risorge e batte la capolista Pisa

Il pari di ieri fra Sassuolo e Spezia era stato il perfetto assist per tentare la fuga e invece il Pisa incassa la prima sconfitta stagionale, pur mantenendo la vetta della classifica. Prova opaca al Menti per gli uomini di Pippo Inzaghi (nella foto), al secondo ko in pochi giorni dopo quello col Cesena in Coppa Italia: la Juve Stabia scaccia la crisi, sbloccando la gara al 12' con Varnier, lesto a ribadire in rete un calcio di punizione di Maistro respinto dal palo. Nella ripresa un paio di tentativi di Nicolas Bonfanti anticipano il micidiale contropiede gialloblù sull'asse Buglio-Piscopo-Artistico, che mette in ghiaccio il match. Il Pisa chiude poi in dieci per il rosso a Vignato.

In attesa dei due posticipi di domani che chiuderanno il turno (Südtirol-Palermo e Brescia-Cremonese), scala posizioni anche il Cesena, a quota 11 assieme proprio alla Juve Stabia. Al Manuzzi i bianconeri mandano al tappeto il Mantova già nel primo tempo: grosso errore di Festa al 5' che si accorge troppo tardi del pressing di Kargbo, deviazione verso Shpendi che insacca facilmente a porta vuota, poi lo stesso Kargbo e Prestia calano il tris prima dell’intervallo.